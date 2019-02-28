高市兩岸小組 4台商會長助陣

2019年02月28日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜下月預定出訪大陸，高雄市兩岸小組名單也出爐；27位成員除包括局處首長、學者及農漁會理事長外，還有深圳、廣州、廈門、上海等4位台商協會會長。韓國瑜在新加坡受訪時稱，台商有實務經驗，對高雄市在兩岸經濟發展幫助很大。小組副召集人之一的副市長葉匡時也稱，邀請台商會長參加，也可助推台商回高雄投資。

韓國瑜人在星馬拚經濟之餘，如何進一步加強與大陸經貿往來，進而讓高雄「發大財」，兩岸小組角色舉足輕重。高雄市研考會日前稱，兩岸小組預定3月4日下午2點在高雄市政府四維行政中心第三會議室召開，由召集人市長韓國瑜親自主持。

高雄市兩岸小組共有27位成員，包括召集人韓國瑜，3位副召集人葉匡時、副市長李四川及財團法人南方文慈基金會董事長楊秋興；委員23位中除有6位市府局處首長、淡江大學副教授張五岳等4位學者、高雄農漁會理事長等，還有上海台協會長李政宏、廈門台協會長吳家瑩、廣州台協會長王慶祥及深圳台協會長陳忠和。

談及邀請台商會長加入兩岸小組，韓國瑜昨在新加坡受訪稱，「3月分可能要到中國大陸南方的城市。去做一些商業上的行銷，那先預做準備，台商他們有實務的經驗，對未來高雄市的經濟發展，在兩岸這一塊會有很大的幫助。」

葉匡時昨受訪時也表明，韓市長希望未來能有台商回台、到高雄投資，另外，因台商在大陸比較久，對大陸的政經環境、商業環境比較了解，所以邀請台商會的會長來參加小組的運作，對小組掌握大陸的相關訊息和聯結都有幫助。

葉匡時還稱，兩岸小組要展開的議題有3項。第一項是貨怎麼出去，高雄農漁產品、工業產品要怎樣才能有效推銷到大陸去；第二項是人進來，怎樣讓大陸觀光客更方便、更多人到高雄來；第三是歡迎台商回台到高雄投資，會建立一個平台讓更多台商到高雄投資。

(中國時報)