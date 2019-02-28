國台辦批綠 盲人騎瞎馬

2019年02月28日 04:10 中國時報 陳君碩 ／北京報導 ／北京報導

行政院長蘇貞昌日前說「給我一支掃帚也要跟他們（大陸）拚」，大陸國台辦27日表示，台灣幾位「頭面人物」近期頻繁發表充滿挑釁言論，煽動兩岸敵意，為了撈取一點可憐的選舉私利，並批這樣的作法是「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」。

國台辦27日舉行春節後的首場記者會。發言人安峰山表示，台灣一些「頭面人物」近期頻繁地發表充滿敵意的挑釁言論，不斷煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，為了撈取一點可憐的選舉私利，不惜把台海和平和台灣同胞的福祉推到危險的邊緣。

安峰山直言，正如台灣一些輿論批評的那樣，「他們的所作所為猶如『盲人騎瞎馬，夜半臨深池』。這也進一步證明了民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者和台灣人民利益的損害者」。

安峰山指出，台獨才是台海和平穩定的最大威脅，也是兩岸同胞利益福祉的最大禍害，大陸願以最大的誠意、盡最大的努力，來爭取兩岸和平統一前景。

至於，廈門招聘數十位「台胞社區主任助理」，陸委會認為工作性質類似村里長，認定「原則違法」，安峰山也批評，「難道民進黨當局非要砸他們的飯碗、斷他們的生計、毀他們的福祉」，認為台灣的認定違法指控毫無根據。

安峰山還稱，「誰在為兩岸同胞做好事，誰在壞兩岸同胞的好事，廣大台灣同胞心裡自有一桿秤。」

值得一提的是，大陸官方推出「31條惠及台胞措施」屆滿一周年前夕，國台辦昨日也舉辦「31條」APP上線儀式；該APP此軟體除了整理大陸各地推出的惠台措施外，還包含影片、問答集等內容。

(中國時報)