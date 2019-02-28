4月高雄辦徵才 提供3000上海職缺
廈門台商會長吳家瑩（本報資料照片）
高雄市兩岸小組成立，其中有4位成員是大陸台商會長。上海台商會長李政宏表示，4月分將在高雄舉辦徵才博覽會，提供3000個職缺給中南部年輕人到上海工作；廈門台協會長吳家瑩表示，高雄的產品可經由廈門，搭上中歐班列輸往歐洲，比海運節省一半的時間成本。
李政宏表示，他最近就規畫了2個活動，分別是3月中旬時，他要組團率上海台商赴高雄交流，深入來了解高雄市的需要。
此外，4月27日將在高雄舉辦徵才博覽會，屆時上海台商將提供3000個職缺給台灣中南部的年輕人，協助年輕人解決就業和低薪的問題。
此外，李政宏還希望加強推動陸生到台灣中南部做交換學生或是攻讀學位，也希望台灣方面能將心比心，給陸生更好的照顧，畢竟陸生來台念書，對台灣的經濟有所貢獻。
廈門台協會長吳家瑩表示，將推動廈門港和高雄港「雙港交流」，加強雙方的產業互補。廈門港去年貨運量已超過1000萬個標準貨櫃，高雄港屈居在後，如果兩港合作，希望能發揮1加1大於2的效果。
吳家瑩舉例，大陸開往歐洲國家的中歐班列路線延伸到廈門港，高雄的貨物包含精密工業或生鮮農漁產品，可在廈門港上岸後，直接搭火車前往歐洲，鐵路運輸只要16天半，比起海運37天，足足節省一半以上的時間。
吳家瑩表示，福建省是對台前沿，比其他省分公布更多的對台優惠政策，如何好好利用這些利多推動高雄和廈門的合作，相信對高雄的經濟發展會有很大的幫助。
(中國時報)
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