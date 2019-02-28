鐵桶陣圍市場 逮22人打黑工

2019年02月28日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

移民署出動上百名查緝人員，26日凌晨突襲北市萬華區家禽市場，將5層樓建築內外7個出口層層封鎖，連矮牆都派重兵把守，撒下天羅地網，讓在裡面打黑工的13男9女非法移工無處可跑，最後一網打盡，但22人疑事先被教導，不肯供出上游的黑心仲介，違法雇主也躲避風頭，傳喚都無人到案，全案由移民署擴大清查中。

13男9女 來自越印

移民署全力追查「觀宏專案」落跑的越南團客，北市專勤隊日前獲報，萬華家禽市場入夜後有大批外籍移工聚集在該處打黑工，最近因元宵節休市2天，又逢228連假將近，為應付假期的雞鴨供需，業者已招聘更多人手趕工，移民署見時機成熟，決定拂曉出擊。

移民署表示，該市場四通八達，1樓就有多達7個出入口，各樓層間也有樓梯、逃生門互通，而靠環河南路一面則是100公的矮牆，用力一翻即可跳過，專案人員為此多次勘查、拍照，畫成地形圖分兵部署，為免移工逃跑翻牆遭車撞傷，矮牆旁也安排10餘名人力戒備。

移民署會同憲兵等各單位，前天凌晨突襲市場，在2樓內臟剝洗區工作間中一舉查獲13男9女，他們分別來自越南、印尼等國家的移工，其中失聯18人、逾期4人，現場地面溼滑，滿地都是血水、羽毛和排泄物，環境惡劣腥臭，但移工們為了賺錢也只能忍耐。

仲介隱身 追拿雇主

經移民署清查，這群移工19名為越南籍、3名印尼籍，最長者在此工作半年，最短只來1個星期，移工偵訊時表示，每月月薪不包住宿2萬4000元，要做滿才能領錢，他們平時都住在附近朋友家，每晚10點準時到市場報到，但每人都不肯說出背後牽線的仲介，疑有人事先教導。

移民署昨傳喚非法聘用的5名雇主，但都無人出面，疑躲避風頭，專案人員不排除強制拘提，目前先將22名移工轉至宜蘭收容所等待遣返，另將依違反就業服務法，針對雇主和仲介持續追查。

(中國時報)