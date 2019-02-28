屠宰場環境差 只剩移工願意幹

2019年02月28日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

雞鴨屠宰市場的工作環境潮溼髒亂，且要在滿是血水、羽毛的狹小環境中作業，業者幾乎找不到本國工人，加上法令限制沒有開放，失聯逃逸的外籍移工，早已充斥這類職缺，有業者私下估算比例已高達7比3，怨嘆如果沒有適當配套，大家只能繼續用黑工，跟政府玩你抓我跑的遊戲。

家禽業者「小鄭」表示，目前請1個殺雞作業員，月薪大概是3萬元左右，請逃逸移工則是2萬5000元上下，但不是他們不請本國，而是根本很難找。

他透露，目前宰殺家禽作業，粗分3個樓層，1樓是活體放血、宰殺，通常會配合機器，這個區域通常會用本國人，除了不讓外勞操作機器增加風險外，貨車、搬運工來來去去，外勞較易被發覺，所以他們多半會被安置在2樓。

2樓通常分成10幾個小隔間，放血、洗淨外部的雞鴨會用掛勾運送到2樓，裡面的作業員要將內臟一一取出、分類，弄乾淨後再送至3樓停車場，搬上車後陸續出貨。

處理內臟是最骯髒的地方，滿地都是血水、排泄物，還有沒拔乾淨的羽毛、飛屑，就算有戴口罩，濃烈的異味還是撲鼻而來，粉塵更會讓人直打噴嚏。小鄭直言，「一般人待在裡面5分鐘可能都受不了！」但移工為了賺錢，還是能咬牙苦撐，在裡面工作1晚8小時起跳。

小鄭說，對逃逸外勞而言，屠宰場也是不得已的選擇，例如餐廳洗盤子雖然比較輕鬆，但被發現的風險性最高，工地營建類，一來高樓作業很危險，二來一個工期結束後，有可能半年都等不到工，種菜採茶則是職缺少，且採收期過後也會「失業」。

不僅如此，越南逃逸外勞已居國內最大宗，男移工上山當山老鼠，女移工則到各地小吃店坐檯陪酒討生活，已成為國內治安一大隱憂。

(中國時報)