屠宰場環境差 只剩移工願意幹
雞鴨屠宰市場的工作環境潮溼髒亂，且要在滿是血水、羽毛的狹小環境中作業，業者幾乎找不到本國工人，加上法令限制沒有開放，失聯逃逸的外籍移工，早已充斥這類職缺，有業者私下估算比例已高達7比3，怨嘆如果沒有適當配套，大家只能繼續用黑工，跟政府玩你抓我跑的遊戲。
家禽業者「小鄭」表示，目前請1個殺雞作業員，月薪大概是3萬元左右，請逃逸移工則是2萬5000元上下，但不是他們不請本國，而是根本很難找。
他透露，目前宰殺家禽作業，粗分3個樓層，1樓是活體放血、宰殺，通常會配合機器，這個區域通常會用本國人，除了不讓外勞操作機器增加風險外，貨車、搬運工來來去去，外勞較易被發覺，所以他們多半會被安置在2樓。
2樓通常分成10幾個小隔間，放血、洗淨外部的雞鴨會用掛勾運送到2樓，裡面的作業員要將內臟一一取出、分類，弄乾淨後再送至3樓停車場，搬上車後陸續出貨。
處理內臟是最骯髒的地方，滿地都是血水、排泄物，還有沒拔乾淨的羽毛、飛屑，就算有戴口罩，濃烈的異味還是撲鼻而來，粉塵更會讓人直打噴嚏。小鄭直言，「一般人待在裡面5分鐘可能都受不了！」但移工為了賺錢，還是能咬牙苦撐，在裡面工作1晚8小時起跳。
小鄭說，對逃逸外勞而言，屠宰場也是不得已的選擇，例如餐廳洗盤子雖然比較輕鬆，但被發現的風險性最高，工地營建類，一來高樓作業很危險，二來一個工期結束後，有可能半年都等不到工，種菜採茶則是職缺少，且採收期過後也會「失業」。
不僅如此，越南逃逸外勞已居國內最大宗，男移工上山當山老鼠，女移工則到各地小吃店坐檯陪酒討生活，已成為國內治安一大隱憂。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。