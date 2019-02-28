夜店酒客亂鬥 摩鐵毒趴槍響

2019年02月28日 04:10 中國時報 馮惠宜 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

台中市27日不平靜！清晨近4點，台中市南屯區一家夜店發生酒客與該店安管人員打群架，雙方大亂鬥，造成9人受傷、3車被砸；5個小時後，台中市太平區新興路一家汽車旅館又傳出槍擊案，8男2女相約開毒趴，因故起口角，李姓男子持槍誤擊自己大腿，警方隨即將10人全部追捕到案。

位於南屯區夜店X-CUBE，27日清晨近4點，上周曾來消費的陳姓酒客因與店內安管人員有嫌隙，夥同3名友人到店裡，利用夜店即將打烊，安檢鬆散，夾帶短鋁棒入內，與安管人員起衝突，雙方從店內打到店外，安管人員還持鋁棒砸毀陳男與友人開來的3輛車、噴灑滅火器，混亂中，雙方9人受挫傷、遭玻璃割傷。

台中市第四警分局啟動快打部隊到場，制止這場大亂鬥，忙亂之餘，盤查前來助陣的男子，發現其中1人因公共危險罪遭通緝，一併逮捕移送。警方調閱店內及周邊路口監視器釐清相關案情，並將涉案人依傷害、毀損罪、公然聚眾施強暴脅迫等罪移送。

太平區新興路一家汽車旅館則在上午9點多傳出槍響，8男2女相約在汽車旅館內開毒趴，分2包廂徹夜K歌吸毒，卻因故起口角，33歲許姓男子掏槍要威脅對方，被在旁勸阻的友人揮了一下，結果擦槍走火，李男誤擊自己的右大腿，也引發雙方打起群架，22歲李男疑挨鐵棍，腹部、手部受傷。

包廂響起槍聲，房務人員隨即報警，警方到場先是對空鳴槍，在場群眾也分別開著3輛車竄逃，警方當場除將中槍的許男和受傷的李男送醫，也帶回2名涉案男子。

警方封鎖現場，發現包廂內有K毒和新興毒品小惡魔、凱蒂貓，另以車追人，在不到5小時內將一起開趴的2女8男陸續追捕到案，訊後將許男依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送，其餘9人進行驗尿，依毒品危害防制條例送辦。

(中國時報)