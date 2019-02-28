陳玉珍判12年 啟動防逃

2019年02月28日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

遭特偵組指控向賭博電玩業者收賄2300萬元，被喻為「史上最貪女檢」的前高檢署檢察官陳玉珍，最高法院痛斥她出賣國家檢察權最深層的核心價值、危害司法公信程度深遠，考量她繳回犯罪所得，將她依違背職務收賄罪判刑12年確定，已啟動防逃機制。

同案被告前檢察官、律師郭學廉，最高法院維持二審判決，依洗錢罪判刑6月確定。

陳玉珍被控在擔任宜蘭主任檢察官到高檢署檢察官期間，按月收電玩業者施永華25萬至35萬元賄款，然後以不告發移送偵辦，或提供避免檢警查緝技巧，及利用分案規則「後案併前案」漏洞，將施安排的人頭案件不結案，以便將案件集中在她手中。

陳女調升高檢後，藉督導一審辦案名義，對板檢承辦檢察官關說，持續包庇施的賭博電玩店。

最高法院指出，陳玉珍與郭學廉雖然不服二審判決提起上訴，但陳女的理由仍爭執沒有收賄，且稱她行使「緘默權」，至於郭男則還是辯稱帳戶的錢與收賄案無關，但最高法院認為，這都不是上訴法律審的理由，駁回確定。

(中國時報)