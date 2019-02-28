狠嫂封屍小姑 無期定讞

2019年02月28日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

新北市婦人張芳馨長期和葉姓小姑不和，去年她殺死對方後，買水泥在小姑房間內「造塚封屍」掩蓋犯行，一、二審均將張女判處無期徒刑，最高法院考量張婦坦承犯行、表示悔悟，也符合自首要件，並與死者家屬達成和解，將她判處無期徒刑定讞。

41歲張婦與同住的37歲小姑葉秀鳳因生活習性差異，關係不睦，且她對葉女屢向她娘家親人告狀心生不滿。去年3月13日，張芳馨趁葉女出浴之際，先壓制在客廳神明桌前，並用大型膠帶纏繞葉的口鼻，並以客廳茶几桌下的啞鈴，朝頭部猛砸。她發現昏厥的葉女仍有呼吸，又將葉女拖進浴室，把葉的頭部壓入臉盆內的水中溺斃，再用床單、棉被包覆屍體，接連3天買乾拌水泥砂，在葉的房內挖洞埋屍並以水泥抹平「造塚封屍」。

一審將張婦判處無期徒刑，高院審理時，她向法官哭訴求情希望判輕一點，並給她機會能和小孩早日團聚，辯稱因為小姑多次向她的娘家告狀，她長期累積的怨恨，導致失去理智而殺死小姑，但高院仍判無期徒刑。

案經上訴，最高法院認為張婦犯罪手段殘忍、惡性重大且情節嚴重，但考量她沒有前科，且犯後坦承犯行有悔意，符合自首要件，將她依家暴殺人罪判處無期徒刑確定。

(中國時報)