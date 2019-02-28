批正晶夫妻詐健保 蔡正元無罪

2019年02月28日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前國民黨立委蔡正元3年前透過個人臉書及LINE群組，指政論節目夫妻檔主持人彭文正、李晶玉「赴美產子、回台詐健保」，彭文正夫婦憤而提告，一審判蔡正元無罪，高院審理後仍認為，蔡正元引用新聞報導加以評論，非刻意虛偽捏造，昨判他無罪定讞。

蔡正元之前出庭時曾說，正晶夫妻在電視上到處罵人，他們是公眾人物且行為可受公評；蔡相當不滿地說，正晶夫妻不出庭，卻「故意花律師費讓我跑法院、浪費司法資源，不足為訓」。

2016年3月30日，蔡正元在臉書發文指出，彭文正、李晶玉被爆刻意赴美產子，詐騙健保費，彭李兩人愛台灣不離口，拜台獨不離手，但專程去生美國人，拒絕生台灣人，心思令人疑竇。

蔡還說，2人專程赴美產子，又結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣「詐健保」，彭李又有什麼臉在電視上談陸生健保，隔天他再將臉書文章貼到LINE群組「連正上線」分享。彭文正夫婦因此自訴控告蔡正元加重誹謗。

一審判蔡無罪，彭、李不服提上訴，高院認為李晶玉赴美生產有多家媒體報導，蔡正元引用媒體報導加以評論，還在文章下方連結電子報網址，並非故意捏造或虛偽陳述，難認蔡正元有重大過失或輕率致陳述與客觀事實不符。

高院指出，彭、李是知名的政論節目主持人，是公共事務討論具有實質影響力之人，對於他人涉及健保公共議題的言論，應予較大程度的容忍，因此判蔡正元無罪確定。

(中國時報)