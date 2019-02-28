社子島安置無著 居民批柯禍
社子島近百位居民不滿市府漠視拆遷安置問題，27日前往北市府高舉白布條抗議市長柯文哲是「柯禍」，恐讓社子島滅村，開發計畫至今，島內居民對拆遷與未來安置內容一無所知，甚至家戶訪查不精確，達成率僅48％。市府對此回應，3月4、5日將舉辦拆遷安置說明會。
市府抗議 怒轟滅村
市府昨舉行社子島開發計畫第二階段環境影響評估，近百位居民在市府大門拉起白布條，怒轟「小林村滅村是天災，社子島滅村是柯禍」、「柯文哲迫遷社子島」、「社子島要發展保障在地權益」，批評市府漠視居民拆遷安置問題。
當地福安里長謝文加表示，家戶訪查內容荒謬，大多詢問居民希望獲得什麼樣的安置，卻未針對是否符合安置資格進一步瞭解；居民葉先生質疑，政府雖說社子島開發是為改善居民居住品質，但居民如何被安置、是否有能力買專案住宅或租賃，都沒有詳細解說，令多數居民相當憂心。
3月初辦安置說明會
在地富洲里長陳惠民說，昨天的環評大會4天前才收到會議通知單，根本來不及準備，聽證會也沒跟里長討論，市府就決定移至士林區公所舉辦，社子島不少長輩行動不便，長者想參加是難上加難。
台北市議員鍾佩玲指出，家戶訪查引發諸多爭議，不但只有不到一半的達成率，訪查員以國語雞同鴨講訪問只會說台語的長輩、找不到大人改成訪問國小學童，這些內容竟都算有效問卷，她要求重啟訪查，且未來開發案若出現追加預算，應由市府負擔，相關會議也應在島內舉辦。
對此，北市土地開發總隊長黃群回應，家戶訪查時因為有些是空屋，或3次約訪不到還有拒訪的民眾，導致受訪率未過半，家訪僅做參考推估將來家戶安置，未來進行查估作業會有更詳盡調查。
(中國時報)
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