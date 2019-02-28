新北捷運開發容獎 最高2.5倍
捷運三環三線如火如荼進行中，不少場站需與地主聯合開發，但新北容積獎勵最高只給1.7倍，還得分一半給政府，地主寧願放著土地長草，讓捷運進度受阻：新北市捷運局針對捷運周邊土地放寬獎勵上限到2.5倍，盼提高地主參與意願。
捷運三環三線路線經過人口密集區，必須徵收土地或拆除改以聯合開發，但雙北對於捷運沿線開發的徵收補償不同調，北市境內聯合開發的容積獎勵最高有2倍，新北市過去在萬大中和一期曾出現2.5倍容積獎勵，但為免都市景觀遭破壞，限縮訂出上限1.7倍限縮範圍。
只拿1.35倍 不如放著長草
新北在獎勵上已失去利基，加上依照大眾捷運法聯合開發取得的獎勵，必須由政府與民眾平分，也就是1.7倍容積獎勵，必須分獎勵一半0.35給政府，地主實際最後只能拿回1.35倍，影響民眾開發意願。
以三重某土地為例，地主自行申請建照就可以獲得1.5倍容積獎勵，參加聯合開發最高只能拿回1.35倍。
另外，萬大中和樹林線二期，金城路兩側有部分房屋必須拆除後與捷運聯合開發，但若屋主參與都更，加上有危險老舊建築等獎勵特殊條件，最高可拿到1.9倍，參與聯合開發根本不划算。
統一天花板 採個案審議
捷運局土地開發科長李浩榕指出，捷運屬於重大建設，但因相關限制，確實讓土地開發取得實務上遇到許多困難，在公聽會上，民眾最在意的，都是能夠分回多少。
李浩榕說，容積獎勵上限有天花板，本來希望能夠訂定出一個通案一體適用，但新北地區城鄉差距大，目前可能朝個案審議，將放寬給予變更捷運開發區，最高2.5倍容獎，市都委會小組討論沒有意見，已陸續舉行說明會告知地主相關權利。
(中國時報)
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