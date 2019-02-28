照Google畫錯車格 居民氣炸

2019年02月28日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市政府養工處在平鎮區延平路二段施作人本示範道路，工程完工後，竟以Google街景為參考畫設車格，將原有的機車格畫設成為汽車格。附近居民氣炸，表示該處因交通安全疑慮，2年前爭取相關單位會勘，才把汽車格改設為機車格，如今因人員疏忽又走回頭路，怒批公部門竟如此草率，便宜行事導致低級錯誤。

單憑街景圖草率執行

市議員黃敬平指出，當年接獲民眾陳情，表示延平路239巷人車進出，因該巷口畫設的2格汽車格，若有汽車停放，會因此遮蔽視線，容易發生交通事故，與交通局等單位會勘，達成協議改畫成為12格機車格。

記者實際上網查詢Google街景圖，看到的道路實景，是2017年4月拍攝，當時是2格汽車格，若再轉換成2019年的Google街景空照畫面，可清楚看見是畫設機車停車格無誤，若道路施作廠商不自行紀錄標線及停車格配置，單憑街景圖又不進行確認，草率執行道路標線復舊，恐會造成更多烏龍停車格或烏龍道路標線。

須重畫浪費人力物力

黃敬平說，施工廠商應於路面刨除之前，對於標線標誌、車格等配置實地詳加紀錄，用Google街景圖去對照，根本不合時宜，才會導致出現烏龍車格，如今又要重新畫設，根本浪費人力及物力資源。

市府養工處坦承錯誤，表示該工程完工後原則是復舊，委外廠商照著Google街景圖畫設計圖，因疏忽沒仔細確認，才讓工程人員錯畫為汽車格，228假期若天氣好，會馬上修正恢復為12格機車格。

(中國時報)