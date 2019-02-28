中市多元交通疏運 連假通樂

2019年02月28日 04:11 中國時報 盧金足 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

因應228連假，台中市政府與交通部國道高速公路局協調，將視國道及地方車流狀況，彈性開放國道1號（豐原至台中路段）路肩時段及調整路口號誌時制；另配合后里泰安櫻花季，福興路與安眉路段實施行人步行區，實施管制車輛進入，希望民眾多搭乘大眾運輸出遊。

前往熱門景點 大眾運輸便捷

台中市交通局長葉昭甫表示，民眾前往熱門景點時，可事先查詢相關交通管制訊息，多搭乘大眾運輸，如前往高美溼地及海線地區遊玩，可搭乘行駛優化公車專用道的309路及310路公車，快速又省去停車問題。

公共運輸增班部分，高鐵公司疏運期間2月27日至3月4日加開6班次列車，其中南下4班、北上2班；台鐵局全線加開各級列車總計301列次，及加掛車廂316輛次；國道客運業者也會視乘客情形加開班次。

賞櫻花看花博 看好接駁車次

近來正值后里泰安櫻花季花期，即日至3月3日每日8時至17時止，福興路段、泰安驛站住宿會館前往東至泰安派出所前及安眉路段，範圍為泰安派出所西至泰安國小，實施行人步行區。接駁車發車時間為假日8時30分至17時，每8至10分鐘由泰安新火車站發車。

很多民眾準備把握228假期參觀花博，交通局建議遊客多搭乘火車、接駁車前往花博園區，各園區除有往返火車站接駁服務，也有電動接駁車，響應環保。

228連假期間，南投縣集集警分局也針對潭區水社周邊實施彈性交管，4天假期每日上午9點至下午6點，潭區旁之台21省道2線道路段禁止停車、4線道除隧道裡面，其餘路段可停外側車道。

(中國時報)