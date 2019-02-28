破天荒 成大醫攜手電資開課

2019年02月28日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

成功大學附設醫院預計2年內興建亞洲第一家「全智慧化老人醫院」，成大醫學中心與電資學院破天荒合作開課，全台首創安排10餘位成大醫學教授及臨床醫師聯手開設「人工智慧於醫療應用與服務」課程，108學年度進駐電資學院，課程切入治療核心，引領電資學院學生認識AI醫療新藍海，加速實現智慧醫療。

打造AI醫療新藍海

成大校長蘇慧貞指出，成大是全國第一個、也是世界少數透過10幾位臨床醫師走進電資學院授課，課程切入臨床治療核心。她強調，這也為即將啟動的全亞洲第一個智慧化高齡醫院做前期準備，同時也為台灣下一階段最有競爭力的IT、醫療產業創造新的立基。

副校長張俊彥說，醫療新藍海關鍵在找出人工智慧應用新價值，期待電資學院學生在醫療AI應用伸展更多觸角。蘇慧貞說，傳統電資育才讓學生懂得技術開發與設計，但導入臨床治療仍有實踐的困難，由臨床醫師與電機系老師共同授課，精準將臨床亟欲解決問題讓電資領域師生理解，進而投入技術開發、設計，未來可望帶動新一波產業。

整合性課程開放選讀

成大醫院副院長沈孟儒說，「人工智慧於醫療應用與服務」專為電資學院大三生設計，藉由臨床醫師引領，解讀人工智慧蓬勃發展帶來的醫療革命。

電資學院院長許渭州指出，醫師到電資學院有系統授課，能讓擁有資訊技術的師生了解人工智慧醫療應用的最新發展及臨床運用，提升教學研的深度與廣度。隨著人工智慧技術爆發式發展，院方已著手整理全院各類人工智慧課程，將推出整合性課程，開放全校學生選讀，讓各領域學生跟上全球人工智慧發展趨勢。

給高風險者即時醫療

蘇慧貞暢談老人醫院願景提到，台灣面臨急速高齡化，醫護人力寶貴稀罕，人工智慧年代要更有效使用人力，老人醫院著眼2目標，一是未來醫院50％能源友善自主，再者，有別於傳統切割不同科別，未來科別空間設置以病人為核心，跨科別整合，各項分析檢查一次到位。

此外，最精髓的將是控制中心，病人各種數據、資訊管理、新出現風險等綜合評估後，採取有效排序，最高風險病人給予最即時治療，讓醫療能夠更快速精準分析，她強調，這套資訊管理中心將是現在絕無僅有，也是全新挑戰，一旦完成，將獨步亞洲。

(中國時報)