助高雄青創 台中大腕捐12億

2019年02月28日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／新加坡報導 ／新加坡報導

北漂族有望返鄉工作了！高雄市長韓國瑜27日參訪新加坡國立大學「創業聚落Block 71」，感觸良多。他提到，台灣青創已比不上新加坡、香港或某些大陸城市，要快幫青年創業成立「孵化器」，他宣布有台中企業家將斥資12億幫忙，不需任何回饋，直說「這非常了不起」。

不需要回報 韓讚了不起

除了台灣在地企業家外，海外企業家也拋磚引玉，詩肯柚木董事長林福勤捐200萬新台幣，赫比集團董事長姚曉東捐50萬新幣、折合約1100萬新台幣，專款協助青年創業。

韓國瑜提及，當年台灣成立新竹科學園區，在青年創業和政府輔導創業這塊是亞洲獨占鰲頭，結果40年後，發現台灣已開始落後，所以未來要加速幫助青年創業。

創業孵化器 奠基高科大

韓國瑜表示，新加坡大學以此「創業聚落Block 71」為基礎作為研究基地，未來高雄會以高雄科技大學為基礎，幫想創業的年輕人找到錢，同時成立青年局提供相關資源，相信此次參訪新加波大學的孵化器，對於高雄市未來青年創業，具有一定的指引作用與參考價值。

他提到，有位成功企業家將投資10至12億元幫助高雄年輕朋友創業，根據提報計畫進行審查，過關後就撥錢，不需要任何回饋，也不要任何回報，希望年輕人成功後再把愛心繼續傳遞下去。

媒體追問這位企業家是誰？韓國瑜說，尊重對方，不願曝光身分，已特地請太太李佳芬去台中致謝。他重申「十步之內必有芳草」，良善的人非常多，相信幫助高雄的資源跟力量一定會越來越多。

(中國時報)