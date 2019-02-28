228受難家屬批 柯是投機分子

2019年02月28日 04:10 中國時報 李依璇 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北二二八紀念館27日舉辦「為民前鋒：二二八事件民意代表受難者紀念特展」，並邀請受難者家屬代表徐世雄到場，他致詞時批評，柯文哲市長用強盜警察說比喻美中台關係不妥，「難道把台灣當成強盜嗎？」並直稱柯是投機分子。

柯文哲3月即將訪美，上個月接受專訪，卻以強盜要搶銀行卻沒有看到警察在旁邊，隱喻現今美中台三邊關係，外界認為柯文哲將台灣喻為強盜，大陸比喻為警察，發言失當。

徐世雄的父親、北市前參議員徐春卿在二二八事件失蹤，至今下落不明，徐世雄致詞指出，日本將台灣人視為次等公民，但是國民黨來了之後，是踩著台灣人統治，歷史給了人民一個教訓，強調不能讓二二八事件再次發生。

徐世雄還說，柯文哲身為台北市長，竟說中共若打來我們撐不到兩天，這就是我們的台北市長，可以接受嗎？台灣處在艱困時期，不應一直唱衰，而要鼓勵台灣人，發言應謹慎。

對此，台北市府發言人劉奕霆表示，尊重不同言論，但市長先前講「強盜說」只是一種比喻，沒有要指名誰是誰，柯文哲身為二二八受難者家屬，從來沒有忘記這件事情，不然今年不會辦一日雙城腳踏車活動，就是希望走出悲傷情緒，以更健康、有活力的活動來紀念。

另外，柯文哲結束僅僅4天的以色列參訪行程，27日才返抵台灣，今天一早6點半就要在台北關渡宮集合，展開第二次「一日雙城」挑戰，但他這次騎到新竹後，會先北返參加228中樞紀念儀式，接著搭高鐵南下繼續騎，不算是真正騎完全程，柯在以色列受訪時被問到有沒有信心，他僅說「應該可以吧」。

據了解，柯文哲抵達高雄後，隔天仍繼續安排拜會行程，包括上午與企業人士早餐會、下午與前總統陳水扁會面，晚間還要在屏東縣長潘孟安陪同下參觀台灣燈會。3月2日上午，柯文哲又繼續安排企業人士早餐會，下午才會搭高鐵北返。

(中國時報)