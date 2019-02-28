桐花婚禮 浪漫婚紗放閃
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣年度桐花婚禮邁入第14屆，今年首創婚紗攝影一日遊活動，邀請新人步入雪白桐花的山城，拍下甜美浪漫的回憶瞬間，打造全台獨特且唯一的浪漫桐花幸福殿堂。
今年桐花婚禮以「貓裏良緣‧桐心誓約」為主題，4月21日在西湖渡假村隆重登場，開放66對名額，於3月9、10日透過網路報名，體驗結合桐花美景與傳統客家禮俗的婚禮，抽出其中12對新人免費到苗栗浪漫景點拍攝婚紗，並一遊桐花景點，共創獨一無二的美好回憶。
此外，縣府準備取其諧音「我就愛你」、價值1萬5920元的6大幸福贈禮作為嫁妝，送出象徵情比金堅意涵的手工蠶絲被、項鍊、陶藝對杯、好茶禮盒、喜餅、旅遊住宿券等，向新人獻上由衷祝福。
苗栗縣長徐耀昌表示，今年桐花婚禮為第14屆，累積至今已成功促成1148對佳偶，今年更將創下1214對里程碑，將參與新人當作自己兒女，準備多項大禮要為新人舉辦風光體面的盛大婚禮，祝福永浴愛河。
桐花婚禮除有浪漫雪白花景，更主打隆重喜慶的客家特色，婚禮當天新人將由苗栗在地傳統客家八音隊伍熱鬧引領進場，並體驗「上燈儀式」、「對拜儀式」等傳統客家禮俗。
縣府文化觀光局長林彥甫表示，桐花婚禮將帶動山城文化與觀光發展，更結合美容美髮、喜餅、金飾珠寶、月子中心等業者推動「愛情親子產業鏈」，活絡產業經濟，再將苗栗桐花祭行銷全國。
(中國時報)
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