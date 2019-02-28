中油擬增2油槽 梧棲人高喊要安全
中油計畫於台中港內增建2座天然氣儲存槽，27日在梧棲召開第3期環境影響說明會，有里長擔心儲存槽猶如不定時炸彈，生命財產飽受威脅，要求按油槽數量提高回饋金，比照台電機制辦理。中油表示，未來將提供在地就業機會，回饋地方。
中油昨上午在梧棲區草湳里舉行公開說明會，多位里長及近百名居民到場關心權益，現場由台中液化天然氣廠長李振祥說明興建計畫，針對LNG儲槽構造等攸關安全事項加以解說，並承諾做好各項環保對策。
頂寮里長鐘金水激動說，儲存槽是否能承受地震及其他外力因素影響，尤其是潛在的外洩危機，對居民影響甚鉅；有里長促重視油槽使用年限，不要一用再用，並建議油槽地下化，確保居民生命安全。
草湳里長林槐庭則要求保障當地就業機會，回饋金比照台電辦理，梧棲區應分配50％，工程所在地草湳宜占區總額的一半；另目前天然氣油槽僅3座啟用，未來回饋比例應按照油槽數量加倍計算。
針對里長多項訴求，李振祥允諾，未來第3期興建時，將盡量用人當地化，以回饋地方；另里長要求回饋金比照台電電協金辦理及提高睦鄰費用，李振祥說，必須有法源依據，目前已送件至立法院。
中油目前在台中港已設置6座各18萬公秉地上型天然氣儲槽，其中3座營運中，另3座測試中，即將加入運轉行列。第3期計畫於台中港石化工業專業區內增建2座及相關附屬設施，自明年1月起至2026年12月止，2027年起開始營運。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。