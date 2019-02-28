中油擬增2油槽 梧棲人高喊要安全

2019年02月28日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

中油計畫於台中港內增建2座天然氣儲存槽，27日在梧棲召開第3期環境影響說明會，有里長擔心儲存槽猶如不定時炸彈，生命財產飽受威脅，要求按油槽數量提高回饋金，比照台電機制辦理。中油表示，未來將提供在地就業機會，回饋地方。

中油昨上午在梧棲區草湳里舉行公開說明會，多位里長及近百名居民到場關心權益，現場由台中液化天然氣廠長李振祥說明興建計畫，針對LNG儲槽構造等攸關安全事項加以解說，並承諾做好各項環保對策。

頂寮里長鐘金水激動說，儲存槽是否能承受地震及其他外力因素影響，尤其是潛在的外洩危機，對居民影響甚鉅；有里長促重視油槽使用年限，不要一用再用，並建議油槽地下化，確保居民生命安全。

草湳里長林槐庭則要求保障當地就業機會，回饋金比照台電辦理，梧棲區應分配50％，工程所在地草湳宜占區總額的一半；另目前天然氣油槽僅3座啟用，未來回饋比例應按照油槽數量加倍計算。

針對里長多項訴求，李振祥允諾，未來第3期興建時，將盡量用人當地化，以回饋地方；另里長要求回饋金比照台電電協金辦理及提高睦鄰費用，李振祥說，必須有法源依據，目前已送件至立法院。

中油目前在台中港已設置6座各18萬公秉地上型天然氣儲槽，其中3座營運中，另3座測試中，即將加入運轉行列。第3期計畫於台中港石化工業專業區內增建2座及相關附屬設施，自明年1月起至2026年12月止，2027年起開始營運。

(中國時報)