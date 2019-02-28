總統邀約 興華國小公投去官邸
雲林縣麥寮鄉興華國小師生製作影片《糖果工廠的祕密》拿下國際大獎，蔡英文總統日前到校鼓勵學童並邀師生參訪總統府或總統官邸，27日學校舉行「要去哪裡玩」公投，為了讓學童們了解民主選舉的精神與過程，特別製作選票並向鄉公所借用票箱、圈票匭，最後師生選擇參觀總統官邸。
蔡英文總統19日前往興華國小與師生一起觀賞《糖果工廠的祕密》，並在師生引導下首度嘗試製作影片，對於師生利用有限資源拍出國際級影片大為讚賞，離去前特別邀約全校師生北上參訪總統府或總統官邸。
當天蔡英文總統向師生表示，來到興華國小看到師生們努力學習讓她很感動，希望邀請大家到台北參訪，有2個選擇，第1個是到總統府看百年建築，第2是到總統官邸，官邸內有2隻貓、3隻狗，很歡迎大家到台北找她玩。
校方為此27日舉辦「要去哪裡玩」公投活動，全校45名學童在老師指導下依序領票、在圈票匭圈票，最後把選票投入票箱，開票前還有亮票箱動作以示公正，完全依照現行選舉投票規定進行，讓學童上了一堂民主選舉課。
校長王瓊慈指出，此次公投共有45名學童、4名老師參與，選前老師特別告知學童只能單選，結果有44票贊成到總統官邸參觀、4票希望到總統府，1票因2個選項都蓋章視為廢票，應該是這名小朋友很想2個地方都去參觀，忘了不可複選。
(中國時報)
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