名人帶路 鹽埕切仔麵百年好味道

2019年02月28日 04:11 中國時報 林瑞益 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市政府觀光局2月的「名人帶路」品嘗在地美食活動，由深耕高雄20餘年的漢來美食總經理林淑婷帶路，到在地人才知道的百年老店鄭家切仔麵吃美食。此外，觀光局長潘恒旭宣布，4月將推出瓊瑤小說的美食宴，再衝高雄觀光熱度。

林淑婷昨天介紹鄭家切仔麵，以及漢來福園台菜海鮮料理，讓身為饕客的潘恒旭吃得讚不絕口。

林淑婷是嘉義人，但20幾歲就嫁到高雄成了港都媳婦，由於她的父親是總舖師，所以從小就在爐灶邊幫忙，進入職場後又一直從事與餐飲相關行業，對於吃，她有著比一般人更敏銳的味覺和眼光。

至於瓊瑤小說的美食宴，潘恒旭表示，將由漢來美食規畫推出「瓊瑤宴」，主廚們將以瓊瑤著名的小說為發想，設計出10道別具創意的美食。過去他曾經規畫過金庸宴，轟動一時，他相信，以瓊瑤在兩岸三地的知名度和漢來美食強大的廚師群，定能將小說幻化成人間美食，推出令人驚艷的菜色。

此外，高雄市長韓國瑜昨仍繼續星馬行，除搶農產品訂單外，拚觀光也是一大重點。昨舉辦首場海外觀光推介會，力邀海外大使崔麗心代言，推廣鳳山、旗山、岡山「三山」，現場也把烏魚子佐酒大賽前三名飯店作品跨海展示。韓說，目前星國來高旅客每年為40萬人，希望拓展直飛航班，目標讓來高雄旅客成長5成。

(中國時報)