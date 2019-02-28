士林官邸鬱金香花海 賞遊首選
充滿異國風情的士林官邸鬱金香展，開展短短6天已吸引超過14萬參觀人次，鬱金香花海繽紛色彩讓民眾個個驚豔不已，還沒前往欣賞的大小朋友們，不妨把握228連假，體驗鬱金香的魔幻魅力。
鬱金香展除讓民眾與荷蘭鬱金香相遇外，北市更與日本富山縣礪波市合作，展出特有鬱金香品種，幾何對稱的西式庭園，搭配手做荷蘭風車、木鞋及鬱金香造型小物，還有礪波市吉祥物小鬱和小香展顏歡笑迎接遊客。
北市園藝管理所主任賀綺華指出，鬱金香花海有紅、黃、粉、紫、白、桔、桃及黃紅、紅白雙色的顏色，色彩豐富美不勝收，絕對可以大飽眼福，搭配香味濃郁風信子，讓民眾一次看個夠。
她說，第二屆士林官邸鬱金香攝影比賽同步開跑，邀請參觀民眾舉起手中相機，記錄下這美好時刻，捕捉鬱金香嬌豔風情，有機會能贏得1萬元獎金，或者參加士林官邸旅客粉絲專頁的「鬱金香創意照片募集活動」，上傳在鬱金香展的合影照片，就可參加好禮抽獎。
北市工務局提醒，士林官邸鬱金香展將在3月3日結束，園區開放時間自上午8時至晚間7時，呼籲民眾可搭乘捷運到士林站步行前往，節能減碳不塞車。
(中國時報)
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