桃園公車新路線3月4日上路
桃園市政府交通局為建構高鐵、台鐵與捷運的轉乘路網，新啟用717龍岡－華勛－捷運永寧站，以及210過嶺－大崙－捷運高鐵桃園站，3月4日開始提供服務，持桃園市市民卡搭乘還可享基本里程買一送一的優惠。
桃園市長鄭文燦表示，以往中壢龍岡、華勛、過嶺、大崙等地區居民要搭乘高鐵、機場捷運以及台北捷運，皆須透過2次以上的轉乘，今年3月4日起，民眾可藉由717、210路線公車輕鬆、快速地轉乘高鐵和台北捷運，也可轉乘機場捷運至桃園國際機場，大幅增加龍岡、華勛、過嶺、大崙等地區公車服務便利性。
桃園市政府交通局表示，717路線是由龍岡圓環站發車，沿途行經忠貞、貿易七村、陸軍專科學校、大湳、大安國小，經大湳交流道至捷運永寧站，串聯起龍岡、華勛地區及八德地區轉乘台北捷運，營運時間自早上5點50至晚上11點30，平日尖峰時段每20至30分鐘一班，單程約28公里，收費方式依據里程計費，基本里程18元，超過部分每公里2.58元。
210路線則是由中壢好市多站發車，沿途行經高榮、大崙國中、青埔國中，終點站為捷運高鐵桃園站，串聯起中壢過嶺、大崙地區居民轉乘高鐵與機場捷運，營運時間自早上6點至晚上9點15分，每日往返20班次，單程約12.6公里，收費方式同樣依據里程計費，2條路線皆配置低地板或無障礙公車，由統聯汽車客運公司營運，持市民卡搭乘可享有基本里程買一送一優惠。
(中國時報)
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