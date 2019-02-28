首座沼氣發電 養豬廢水利用添收益
全台首座以「2階段高效厭氣發酵」技術處理養豬廢水的沼氣發電工程，在新合興牧場併聯發電；南投縣副縣長陳正昇表示，經產官學研多方合作，將豬隻排泄物轉換為沼氣再生能源，意義非凡，也為業界開創新的產業契機！
新合興牧場沼氣發電併聯發表會27日在南投縣府舉行，包括經濟部工業局長吳正華、能源局主祕蘇金勝，祥圃實業董事長吳昆民、瑞助營造董事長張正岳、台電南投區營業處長黃美蓮等，一同見證沼電工程成功運轉，順利發電與台電併聯。
吳昆民表示，新合興牧場飼養2000頭豬，每日產生沼氣量可達170至180立方米，沼電設施每小時可發電25千瓦，年發電量約22萬千瓦，採用2階段高效厭氣發酵技術，產氣量較傳統3階段式廢水處理系統高，約達1.25倍以上，已和台電簽訂20年契約，每年售電收入約100萬元，對營運有很大助益。
張正岳指出，2016年在台中市低碳城市傑出貢獻獎頒獎典禮上，認識同樣獲獎的逢甲大學教授朱永正，提起沼氣發電解決廢水問題，因此機緣投入，經12次修改設計圖才定案，再經1年多施工、測試，終於完成併聯試運轉；未來針對沼電產業需求，將持續優化製程，推動循環經濟。
(中國時報)
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