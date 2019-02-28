建北港滯洪池 張麗善赴宜梧取經

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

2019年02月28日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府為解決沿海地區淹水問題，向中央爭取7億8000萬元經費興建北港滯洪池，27日縣長張麗善率相關人員前往口湖鄉宜梧滯洪池取經，計畫結合生態與水環境，打造充滿親水空間的多功能北港滯洪池。

宜梧滯洪池的前身為台糖宜梧農場，1986年韋恩颱風來襲，地層下陷加上海水倒灌，農場因而長年積水不退，2013年改建為滯洪池，不但有效減緩口湖鄉淹水問題，更創造1處充滿地方特色的生態園區，雲林縣政府並於2018年在此舉辦雲林首屆龍舟賽。

張麗善因此計畫以宜梧滯洪池為參考藍圖規畫北港滯洪池，27日率水利處長許宏博等相關人員前往宜梧滯洪池會勘，張麗善表示北港滯洪池定調為多功能滯洪池，完成後將兼具景觀、遊憩、運動、生態等功能，對於地方發展有極大助益。

張麗善說，雲林沿海北港鎮、水林鄉地區每逢暴雨即積水成災，面對氣候異常頻率變高，更需要滯洪池做為防洪配套，北港滯洪池第1期工程獲經濟部核定7億8000萬元經費，台糖也同意釋出土地，預估明年完工後，可有效減緩大北港地區淹水之苦。

許宏博指出，北港滯洪池含陸域面積共76公頃，滯洪面積190萬立方，工程共2期，總經費約19億7000萬元，第1期工程估算用地面積為35公頃，全部為台糖用地，購地經費約4億8000萬元，與台糖公司協調後，將採協議價購方式取得用地。

(中國時報)