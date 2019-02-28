元宵遶境驚艷 九天玄女七仙女奪魁

2019年02月28日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

在鑼鼓喧天、鞭炮聲震天價響的台東元宵節神明遶境活動中，九天玄女駕前七仙女在月光下以溫柔婉約的舞步、守紀律及創新的演出，獲得評審青睞，「九天玄女慈善功德會」在這次天后宮主辦的元宵神明遶境評審中拿下第1名。

手提宮燈，穿著典雅的暗紅色古裝，在前導仙女的指揮下，七仙女款款移動舞步，舉手投足間展現出女性溫柔婉約的古典美，在月光下靜謐而和平，與現場震耳欲聾的電音、鞭炮聲形成強烈對比。

這支由台東玉奉宮九天玄女慈善功德會組成的陣頭，經天后宮評審後拿下冠軍，獲得3萬元獎金，評審團召集人吳騰達表示，這支隊伍以前沒見過，應該是首次亮相，他們不僅嚴守紀律，而且有創新演出，表現非常亮眼，讓觀眾看得很舒服。

玉奉宮主委侯昌元表示，九天玄女駕前七仙女是奉九天玄女指示，於今年元宵節前甫成立，並由九天玄女娘娘附身乩童教導舞步，成員則來自台北、高雄、台東等地女信徒，而除了七仙女外，還有16家將及九天玄女與劉部大帝神轎。

侯昌元說，該宮廟已經6年未參加元宵神明祈福遶境，這次特別要求成員們嚴守紀律，不抽煙、不嚼檳榔、不鬧事，希望闡揚九天玄女母娘的濟世情懷，並賦以元宵遶境正 面形象。

(中國時報)