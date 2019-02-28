宜縣府送圍巾 以溫馨取代悲情
每年的228紀念活動，在有心人士刻意的政治操作下，總脫離不了悲情，今年宜蘭縣政府的228紀念活動，今天上午10點選在宜蘭運動公園228紀念物前舉行，將以不同的方式進行，配合宜蘭首位女縣長的身分，縣府以「擁抱」為主題，縣長林姿妙也將制式的「獻花」改成幫受難者家屬圍上特製圍巾，黃絲帶也改成粉紅色絲帶，希望能傳達更多的溫馨溫暖，來讓社會脫離228的怪異悲情氛圍。
宜蘭縣政府表示，二二八事件是台灣近代史上影響最深遠的事件之一，也形成不同階級、族群長期的分歧和對立，造成人與人之間的冷漠和疏離，不僅是家屬心中的劇痛和陰影，更讓台灣社會的精神結構缺乏關懷與包容；紀念活動除追思懷念受難者，只有還原歷史真相與正義，才能撫平歷史的創傷，從歷史事件中吸取教訓，莫再重蹈歷史錯誤。
宜蘭縣今年透過「大地母親」、「擁抱的溫度」、「勇氣與力量」、「和諧人生（聲）」等內涵的演繹，讓228事件的苦難與悲痛，轉化為理解、感念與和諧，期望透過「擁抱」來溫暖並點亮家屬心中的思念，堅持前人胼手胝足開創台灣的信念，進而攜手繼續守護這塊美麗的土地。
(中國時報)
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