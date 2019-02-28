拆遷救濟金施行條例 須送議會備查

2019年02月28日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

攸關桃園航空城及中壢體育園區拆遷案，市府27日提出修正桃園市興辦公共工程地上物拆遷補償自治條例，對於2018年3月27日後建造的違建，不發給拆遷救濟金及自動拆遷獎勵金。另外增修條文因增設特別救濟金，讓民進黨市議員蔡永芳認為大開方便之門，強力杯葛，最後議會3讀通過，但救濟金施行條例必須送議會備查。

市長鄭文燦表示，航空城都市計畫拆遷戶達8000多戶，違建戶達3000多戶，違建戶的樣態非常多，甚至還有當初興建機場迫遷戶，如今住在破爛的磚瓦房，面對二次拆遷，所領的拆遷補償根本不足以買到外面的房子，市府才訂定特別救濟金，為符合公平正義原則。

蔡永芳認為，補償要納入制度，如果認為補償金額過低，大可提高評點值，如今增加特別救濟金，未來只要與公務員熟悉就可拿到補償，等於大開方便之門，讓行政機關為所欲為。

不過大園區議員游吾和、徐其萬則是發言反對，並認為這是遲來的補償、符合公平正義，國民黨議員徐玉樹則認為，既然議會無法達成共識，建議退回市府。幾經爭論最後決議市府救濟辦法制定時，必須通知所有議員到場，案送議會備查通過後，才能實施。

(中國時報)