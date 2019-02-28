了解人體 14經絡銅人進駐科博館

2019年02月28日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

人體經絡的學問博大精深，為幫助民眾更了解自己的身體，甚至能在緊急時刻發揮自救能力，國立自然科學博物館新增1座「現代14經絡銅人模型」，並搭配《銅人腧穴針灸圖經》電子書，民眾可配合書籍介紹、在模型上找到相對應的穴道。

提到中醫針灸，科博館館長孫維新感嘆「真是神奇！」他說，念初中時曾出現腰、腿疼痛情況，原本尋求西醫治療、被診斷為軟骨突出，當時還在床上躺了2周，疼痛卻未改善，之後尋求針灸搭配中醫草藥藥劑，治療2個月就好了，之後自己也曾研究過針灸技術。

最新進駐科博館的「現代14經絡銅人模型」是由中醫師潘隆森捐贈，他說，這尊銅人高190公分、重25公斤，銅人身上的穴道名稱與尺寸距離、編號都符合世界衛生組織標準，藉由人體14經絡、361個穴道，配合一旁電子書詳述的穴位找法與臨床療效，幫助民眾更了解自己身體。

台灣十四經絡學會副理事長黃偉志說，人體14條經絡就像台灣14條快速道路、穴道的分布則像是快速道路的交流道，透過銅人與電子書說明，讓民眾更了解經絡、穴道分布與療效，關鍵時刻甚至能自救。

(中國時報)