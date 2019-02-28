了解人體 14經絡銅人進駐科博館
人體經絡的學問博大精深，為幫助民眾更了解自己的身體，甚至能在緊急時刻發揮自救能力，國立自然科學博物館新增1座「現代14經絡銅人模型」，並搭配《銅人腧穴針灸圖經》電子書，民眾可配合書籍介紹、在模型上找到相對應的穴道。
提到中醫針灸，科博館館長孫維新感嘆「真是神奇！」他說，念初中時曾出現腰、腿疼痛情況，原本尋求西醫治療、被診斷為軟骨突出，當時還在床上躺了2周，疼痛卻未改善，之後尋求針灸搭配中醫草藥藥劑，治療2個月就好了，之後自己也曾研究過針灸技術。
最新進駐科博館的「現代14經絡銅人模型」是由中醫師潘隆森捐贈，他說，這尊銅人高190公分、重25公斤，銅人身上的穴道名稱與尺寸距離、編號都符合世界衛生組織標準，藉由人體14經絡、361個穴道，配合一旁電子書詳述的穴位找法與臨床療效，幫助民眾更了解自己身體。
台灣十四經絡學會副理事長黃偉志說，人體14條經絡就像台灣14條快速道路、穴道的分布則像是快速道路的交流道，透過銅人與電子書說明，讓民眾更了解經絡、穴道分布與療效，關鍵時刻甚至能自救。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。