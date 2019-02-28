將與塑料場為鄰 四湖鄉民抗議
雲林縣四湖鄉一處農場計畫改建為塑料廢棄物處理場，附近居民27日舉白布條抗議，強調事先沒有接獲通知，擔心營運後造成空氣與水汙染，因此堅決反對設場，場方則解釋只是將塑膠廢料打碎再利用，決不會排放廢氣與廢水。
位於四湖鄉湖寮村的「台灣區牧草合作社農場」歇業多年，最近由騏霖塑膠公司接手，計畫改建為塑料廢棄物處理場，由於事前沒有舉辦說明會，村民認為一旦營運將造成地方汙染，27日上百村民到處理場舉白布條抗議。
四湖鄉長蘇國瓏表示，他歡迎公司行號到四湖鄉設廠，但不希望是會造成汙染的工廠，騏霖公司事先並沒有與村民溝通，他質疑廢棄物處理場日後可能會焚燒垃圾，甚至是處理由國外運回來的國際垃圾，要求騏霖公司舉辦說明會釐清疑慮。
雲林縣議會副議長蘇俊豪說，廢棄物處理場與村落僅隔著1條排水溝，與南光國小距離不到1公里，若營運後產生空氣或水汙染，將直接危及居民與學童的健康，他將要求縣環保局、建設處等相關單位嚴格審核。
騏霖塑膠公司負責人陳遠飛指出，廢棄物處理場主要是回收工廠的下腳料與不良品，將之打成碎片後再售出，是資源回收再利用，過程不必焚燒也不會產生廢水，因為不會產生汙染所以沒有告知村民，沒想到造成村民誤會，日後會持續與村民溝通協調，共創雙贏。
(中國時報)
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