國境之南種出白草莓 訂單滿滿

2019年02月28日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

因價高、稀有，被視為奢侈品的白草莓，小小1顆在日本喊價500元，仍有饕客趨之若鶩，屏東農民林舜德嗅到龐大商機，5年前嘗試配種、雜交，在氣候炎熱的國境之南成功馴化，今年首批量產入市，已有滿手排隊訂單。

38歲林舜德笑說，「真的是無心插柳」，當初單純認為，如果連白草莓那麼難種的植株都有辦法克服，那一般蔬果類作物根本不是問題，就因為這簡單念頭，讓他一頭栽進草莓的栽培領域，卻也讓吃足苦頭。

草莓適合栽種氣溫約在25度，但屏東四季如夏，冬季常達30度高溫，加上白草莓平均育成率僅2、3成，根本沒有農民願意大面積種植，「因為別說回本、一不小心就有可能慘賠」。

但他研究多國草莓特性，藉由不同品種的雜交、育種，再透過長時間馴化，林舜德說，為了這批嬌客，特地搭了1座網室，一旦氣溫升高，便加強通風降溫，更採用離地栽培、滴灌作業，每個環節都馬虎不得。

今年育成率已達8、9成，終於盼到成果，目前每盒30顆禮盒、約500克重，市售1100至1500元，比起日本超市價格便宜四分之一，林舜德說，就是要讓一般民眾都吃得起這好滋味。

長治鄉農會理事長邱展新則稱讚農民的創新，未來將協助鋪設通路，把長治打造成白草莓的產地行銷，打開屏東能見度。

(中國時報)