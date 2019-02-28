真人生活書 台、外生收穫豐碩

2019年02月28日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市每年提供國外姊妹市學生獎學金，鼓勵國外學生來台學習中文，去年共10人來台；教育局進一步訂定「真人生活書」計畫，媒合這10名外籍學生到10所國中小服務學習，讓外籍學生與台灣學生交流語言與文化。隨著交流期將結束，教育局舉辦成果發表會，雙方學生都直呼收穫很大。

來自波蘭、紐西蘭、澳洲、塞內加爾、美國等國家的姊妹市學生去年獲得獎學金來台學習中文，11月至今年2月間，也到台北市10所國中、國小服務學習，總計約和3000多位台灣學生交流互動。

來自美國的學生Paul在成果發表會中分享，他和幸安國小學生分享如何製作耶誕襪，韓國學生Eun-Hyang則與龍山國中學生分享韓文日常生活用語與習俗文化，波蘭學生Alicja Ewa Piech因為是到新湖國小交流，特別準備自己小學生活的經驗談，和師生分享。

除此之外，在台師大學習中文的澳洲學生Luke對中文感興趣，因此也趁著到校交流的機會，向台灣學生「討教」如何寫中文字。

教育局表示，透過外籍學生參與「真人生活書」計畫，不只可以深化對台灣文化、中文的認識，返國後也期待藉著他們的分享，吸引更多外國人士願意來台學習或觀光，對台灣學生來說，也可以獲得更多的文化刺激、提升對全球事務的興趣與關注。

(中國時報)