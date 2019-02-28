鄭文燦訪美 赴哈德遜研究所演說
桃園市長鄭文燦28日到3月11日訪美，目前已經確定將在美東時間3月4日於華盛頓D.C. Hudson Institute進行演說，針對台美關係發表言論，此行還訪問美國洛杉磯、華府及紐約。
鄭文燦表示，市府原本在去年就安排訪美，也已做好部分行程安排，因遇上選舉及議會開議而延後至今年3月，這次定調為交流學習之旅，也適逢桃園市與加州聖貝納迪諾郡（San Bernardino County, California, SBC）簽約2周年，整體行程以姊妹市參訪、拜訪Hudson等4個智庫，進行相關交流、宣慰僑胞及參加僑界活動為主，促進桃園城市外交。
桃園升格後，第一個在桃園簽署的美國姊妹市加州聖貝納迪諾郡（SBC）位於加州，鄰近「安大略國際機場」，今年2月24日適逢簽約兩周年，聖郡是轄內面積是全美最大，人口也超過215萬，聖郡郡監督主席海克曼（Curt Hagman）並於日前來信邀請他在滿2周年的紀念日前後回訪。
而在華府則到哈德遜研究所Hudson Institute公開研討會，主題為美國印太戰略下台灣的角色探討Taiwan’s role in the U.S. Indo-Pacific Strategy。
(中國時報)
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