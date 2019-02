鄭文燦訪美 赴哈德遜研究所演說

2019年02月28日 04:10 中國時報 甘嘉雯 /桃園報導 /桃園報導

桃園市長鄭文燦28日到3月11日訪美,目前已經確定將在美東時間3月4日於華盛頓D.C. Hudson Institute進行演說,針對台美關係發表言論,此行還訪問美國洛杉磯、華府及紐約。

鄭文燦表示,市府原本在去年就安排訪美,也已做好部分行程安排,因遇上選舉及議會開議而延後至今年3月,這次定調為交流學習之旅,也適逢桃園市與加州聖貝納迪諾郡(San Bernardino County, California, SBC)簽約2周年,整體行程以姊妹市參訪、拜訪Hudson等4個智庫,進行相關交流、宣慰僑胞及參加僑界活動為主,促進桃園城市外交。

桃園升格後,第一個在桃園簽署的美國姊妹市加州聖貝納迪諾郡(SBC)位於加州,鄰近「安大略國際機場」,今年2月24日適逢簽約兩周年,聖郡是轄內面積是全美最大,人口也超過215萬,聖郡郡監督主席海克曼(Curt Hagman)並於日前來信邀請他在滿2周年的紀念日前後回訪。

而在華府則到哈德遜研究所Hudson Institute公開研討會,主題為美國印太戰略下台灣的角色探討Taiwan’s role in the U.S. Indo-Pacific Strategy。

