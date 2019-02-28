搶商機 百貨業再掀戰火

2019年02月28日 04:11 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

迎戰228連假商機，中台灣百貨業再掀戰火，日曜天地推出「名牌NG鞋搶購會」；新光三越引進迪士尼快閃店，布置網美打卡點；大遠百推出系列親子營；廣三SOGO邀請929樂團主唱「吳志寧」演唱；中友主題餐廳滿額送家族點數，紛紛搶攻連假商機。

百貨業者為拉抬連假買氣，無不卯足勁辦活動聚集人氣，日曜天地27日起推出「名牌NG鞋搶購會」，集結5超過8萬雙NG鞋以下殺1折起出清。台中大遠百推出親子營系列活動，民眾逛百貨也能免費遊玩體驗。

新光三越台中店在10F天空劇場開設「迪士尼櫻花季期間限定店」，推出獨家櫻花季限定商品，尤其設置大型小熊維尼公仔和立體蜂蜜罐等拍照場景，要吸引網美們來拍照打卡。

中友百貨直接鎖定假期聚餐人潮，推出「美味最贈點」活動，主題餐廳滿額贈家族點數50點，從2月28日到3月3日到中友主題餐廳消費達滿999元，即加贈家族點數50點。

台中廣三SOGO近期舉辦「春日‧綺想」春季嘉年華活動，多款美妝新品上市，3月2日下午也將在1樓廣場舉辦吳志寧演唱會，邀請到929樂團主唱、同時也是詩人的吳晟的兒子吳志寧至現場演唱。

(中國時報)