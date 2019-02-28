府城客運無障礙 加強司機訓練

2019年02月28日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

身障者搭公車多所不便，府城客運27日邀身障者體驗低地板公車，司機也坐輪椅感受不便之處，了解身障者需求。府城客運站長劉冠甫說，身障者搭公車比例約1成，過去司機未必接受專業訓練，隨著硬體設備成熟，服務也務必要跟上，讓身障者對服務有感、願意搭公車。

台南市致力推廣無障礙交通工具，建構友善無礙的交通願景，不過，乘坐輪椅的身障者搭公車仍是多所不便，因現行低地板公車上下車即使有渡板，但身障者無法單靠己力上下車，仍須仰賴司機幫忙，即有身障者顧慮上下公車需假手他人，若司機不主動幫忙，也不敢搭公車。

府城客運昨天與台南市老人福利協進會、社團法人台南市慈光身障協會共同安排「無障礙車輛服務教育訓練暨體驗活動」，現場也安排司機坐輪椅上下車，實際了解行動不便者搭公車會遇到什麼困難及需要什麼協助，感受身障者的不便，「自己坐輪椅才知道問題在哪裡，更能將心比心。」

劉冠甫說，目前府城客運有46輛低地板公車，藉由體驗，也是讓司機們都能體會身障者搭公車時，司機一定要幫忙推上車，因為坡道存在高低差，不是把坡道卸下就沒事，身障者單靠己力根本難以「凸上車」，此外，下車也必須司機從旁協助倒車下坡。他強調，低地板公車不只造福身障者，老人、推嬰兒車上下車都很方便。

慈光身障協會理事長何文讚表示，提供行的便利、暢行無阻公共運輸，是現代進步文明城市象徵，除了呼籲政府部門更重視無障礙車輛服務教育訓練，維護搭乘者安全及品質，也懇切呼籲搭乘低地板公車的民眾，多一份同理心及耐心，等待司機協助行動不便者使用渡板或操作輪椅上下車所費時間。

(中國時報)