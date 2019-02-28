綠委拚出線 盼水到渠成
立委蘇震清。（林和生翻攝）
明年區域立委選舉屏東縣從3席減為2席，選區重疊的立委蘇震清與鍾佳濱恐將正面對決；為爭取認同，2人不約而同從民生用水著手，蘇開公聽會為自來水普及加重力道，鍾則協調空軍土地設置汲水井，雙方「仙拚仙」、飄出濃濃選舉味。
目前屏東市自來水源完全仰賴水公司屏東營運所的22口深井供應，在尖峰時段出水量每天6萬5000公噸已達飽和，讓北區用戶一再反映夜間尖峰時刻缺水問題，考量未來空軍機場人員進駐，恐讓水源不足的問題更加嚴峻。
為使屏東市供水穩定，經過鍾佳濱居中協調，空軍第六混合聯隊同意重新啟用位於機場基地內大鵬段189地號的第28、30號水井，作為屏東市自來水補充水源；這2口井因位於基地範圍邊界且鄰聯外道路，對基地動線及軍事安全影響最小。
水公司也承諾在機場外圍牆邊、靠近水井處，租用1公頃的台糖地設置淨水場，近期內可望辦理工程發包，一旦完工，首善之區水源不足問題便能迎刃而解。
或許英雄所見略同！蘇震清從去年起便於屏東縣境舉辦多場說明會，他強調，全縣自來水普及率僅5成、是全國最低，為提升縣內自來水普及率，讓民眾享有乾淨與高品質水源，透過緊盯中央、配合地方，盼在今年將普及率提高到6成，力拚
讓人民有感。
(中國時報)
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