北市營造龍山文創商圈2.0
柯市府上任後，文化領域飽受批評，文化局長更是4年換4個，爭議不斷，蔡宗雄去年12月從北市商業處長升任文化局長，他強調，除希望能將人文與文創融入商業，未來龍山文創商圈2.0，「不只是創造商業典範，更要締造文化價值」。
柯市府2016年底將捷運龍山寺地下二樓打造為文創街，命名為「艋舺龍山文創B2」，盼打造華山與松山之後台北市第3個文創園區，雖邀請各局處配合改善路標、辦活動，但仍無法挽救低迷人潮。
「艋舺龍山文創B2」陷入發展僵局，蔡宗雄坦言，可能是因為B2歸文化局，B1卻屬市場處管，雙方沒有密切合作，才導致龍山文創一直沒有整合，他認為，要將龍山寺文創做成商業典範並不容易，應該朝社區服務、地區營造的方向前進，他提出4大方向，希望幫助艋舺龍山文創B2營運狀況越來越好。
蔡宗雄表示，首先會挑選特色店家，將店裡的招牌或特色展示至B1、B2，將動線標示清楚，讓顧客、外國人能輕鬆循著指示前往；第二是設立網紅直播工作坊，招標尋找攝影團隊，並且以合理價格提供給年輕人使用。
另外，蔡宗雄還想設立古物跳蚤市集，邀請民眾來龍山寺尋寶，例如骨董傢俱，相機、眼鏡、黑膠唱片、絕版書等，搭配復古餐廳，兼顧商業與文創模式。
蔡宗雄提到，由於龍山寺廟門被煙燻黑，廟方邀請資深修復團隊進駐艋舺龍山文創B2，因此他的第四個目標是公開古蹟修復工作室，讓民眾能目睹如何利用科學的方法修復彩繪，最快今年中對外開放。
(中國時報)
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