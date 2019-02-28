中市推國際教育 培育世界公民

2019年02月28日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市教育局為推動雙語及國際教育，辦理「雙聯學位」、「交換學生」及「雲端英語學堂」，藉此擴展學生國際視野。台中市副市長楊瓊瓔說，期盼藉由國際教育政策，讓每個孩子都能成為世界公民。

楊瓊瓔27日見證台中二中與美國費爾蒙特高中「雙聯學制」合作計畫簽約。台中二中長年深耕國際教育和美國、法國、日本的學校交流互訪，106學年度更是台中市公立高中唯一榮獲「國際學校獎」ISA(International School Award)認證的學校，獲美國加州名校的費爾蒙特高中的認可。

教育局指出，108學年度開始，台中二中將甄選具備良好英文基礎、學習潛能或具有海外留學規畫的高一新生，除修習原校內課程外；另選修由費爾蒙特高中所提供美國大學先修課程，修業期滿並通過檢測後，學生能同時取得2校畢業證書。

「交換學生」方面正媒合文華高中與美國高中接洽簽訂姐妹校，建立互惠關係；長億高中參加2019以色列姊妹市珮塔蒂克瓦雙校交流計畫。「雲端英語學堂」則擇定清水、新社高中及台中家商試辦，學生課後依自己英語能力選修視訊課程，練習英語口說與聽力。

(中國時報)