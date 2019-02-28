麻豆飄柚香 一探總爺糖廠今昔
麻豆總爺藝文中心今年盛大舉辦糖業大地藝術祭，與當地知名文史工作者梁茂隆合作，以「糖廠保存運動」為主軸，以其休閒農場中的「柚香小築」當展場，展示梁茂隆從總爺糖廠搶救出來的珍貴史料，讓民眾對照麻豆古道、糖廠、社區的過去與現在。
麻豆柚香小築位於總爺糖廠東側，隱身在梁茂隆、黃美珠夫妻經營的柚子園中，小築外型為小木屋建築，由設計台南藍曬圖的建築師劉國滄操刀，也是總爺藝文中心與社區連結的重要場所。
1993年，總爺糖廠正式關閉，多虧麻豆的文史工作者發起搶救糖廠與保存運動，才有今天的總爺藝文中心。2018年總爺藝文中心籌辦糖業大地藝術祭，邀請53組藝術家於麻豆各地展出60組結合地景場域和藝術創作，其中自然少不了與總爺藝文中心淵源最深的文史工作者合作。
梁茂隆大方出借場地，拿出珍藏的史料供展覽。細看他收集的總爺糖廠史料，可以看到辜振甫的股東印鑑卡，還有許多連麻豆人都不知道的珍貴有趣史料，也讓在地人重溫童年回憶。
(中國時報)
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