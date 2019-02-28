老診所變身啖糕堂 美濃老街飄香
美濃永安老街上的老屋「保壽堂」診所，因面臨被拆除命運，李英傑、蔡妙青夫婦設法買下老屋，並運用都發局老屋保存計畫修繕經費補助，變身「啖糕堂」烘焙坊，讓永安老街洋溢幸福麵包香，28日將熱鬧開張。
過去曾在高雄知名烘焙坊任職的李英傑夫婦，因戀上美濃純樸的風土人情，多年前移居美濃，在永安路租屋開店，與農民合作，運用當地盛產的好食材，開發出各式在地特色的麵包糕點，深獲民眾好評，成為伴手禮首選，時常還沒出爐就被預訂一空。
夫妻倆因緣際會遇見永安老街上的「保壽堂」診所，因不捨老屋日漸頹敗，恐面臨拆除的命運，設法買下老屋，並運用都發局老屋保存計畫修繕經費補助，費心保存整修，將騎樓及外牆完整保留，更以巧思將原有的領藥櫃臺，布置成可品嘗咖啡的客席，增添老屋風韻，為「開庄第一街」珍貴的街區歷史，留下融合傳統與現代的最佳見證。
都發局長林裕益表示，啖糕堂是都發局在美濃輔助私有老屋活化的首例，未來會以街區保存活化為目標，讓更多老屋被保存修繕活化，為美濃帶來更多文化觀光商機。
(中國時報)
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