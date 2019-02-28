過半支持 苗140線增設苑裡西濱匝道
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
台61線西濱快速公路苗栗縣苑裡鎮房裡路段爭取擴充出入匝道，公路總局補助苗栗縣政府進行可行性研究，研擬3方案擇一處設置「南入、北出」的匝道，並配合拓寬聯絡道，縣府27日召開公聽會，徵詢地方意見，初步獲得在場居民共識於140縣道增設匝道，工務處長趙清榮表示，各方意見將彙整於期末報告，並向中央爭取補助。
西濱公路苑裡房裡到台中大安高架路段去年通車，房裡路段匝道的「南出、北入」半套設計，使苑裡地區民眾往南需至台中大甲才能匯入，往北返回苑裡也需提前在大甲下匝道，一旦錯過就要開到通霄折返，「看得到、用不到」的痛累積成民怨，民眾紛紛要求相關單位檢討改善。
縣府工務處27日邀集相關單位舉行公聽會，說明匝道設於140縣道南側、苗39線臨海路、東南五路等3方案的利弊，最終以方案一140縣道獲得在場過半支持。
工程顧問公司簡報時指出，方案一在140縣道南側增設南入、北出匝道，服務交通量較高，因連絡道離匝道口較遠，對平面道路衝擊較小，也不需變更都市計畫，但工期較長約需30個月，施工期間封閉主線，影線範圍較大，新增路權面積還需與台中市溝通，縣道雙向4車道無須拓寬，但需調整橋梁道面超高，需公路總局同意。
縣議員張顧礫提出在施工過度期，將房裡匝道臨時便道的紐澤西護欄撤除，開放讓鄉親北上匯出使用，解決施工期橋下車輛阻塞、沒有匝道使用的窘況，相關單位表示，會把意見帶回研究是否可行。
(中國時報)
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