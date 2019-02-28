謝國樑願抬轎 蔡適應拚連任
民進黨現任立委蔡適應面對自己在基隆的選情，仍表示有十足的信心。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）
國民黨前立委謝國樑告別政壇4年，近期卻在基隆動作頻頻，引發地方盛傳將投入立委選戰，不過謝國樑26日上廣播節目否認，強調自己將扮演「抬轎者」角色；而現任基隆民進黨立委蔡適應27日也上廣播節目表示，目前民進黨雖面臨劣勢，但對自己在國會及地方上的經營與表現，仍很有信心獲得支持。
藍軍多方人馬表態
基隆市立委選戰多方人馬角逐，國民黨目前有議員藍敏煌、呂美玲、宋瑋莉，前議員韓良圻、市黨部主委黃希賢等5人表態參選，前移民署長謝立功則還在觀望；民進黨則有蔡適應拚連任，但前議員陳志成表態參選，前議員游祥耀也還在觀望中。
地方上一度傳出謝國樑準備為立委選舉布局，但謝澄清，自己絕不參選2020立委選舉，而是要在基隆扮演幫忙者、抬轎者的角色，目前仍以經營企業為主，但希望黨中央能夠將總統、立委初選機制及程序辦得公平、公開又透明，且不應排除「全民調」。
謝國樑說，雖然基隆市長林右昌做事讓市民很有感，但民進黨在大局上較為不利，若國民黨此次能團結一致，沒有像上次立委選舉一樣分裂為3方的話，是很有機會奪回基隆立委席次。
蔡對連任有信心
蔡適應則表示，他從頭到尾就知道謝國樑沒有要選立委，另外雖然民進黨在中央執政不利，但林右昌過去4年，讓基隆有許多建設外，還能成功減債，這也是因為自己當立委，配合市府而向中央積極爭取，才能在一些法規上解套，得以落實執行。
「我在問政表現跟地方經營上很有信心！」蔡說自己不敢說有100分，但起碼有60分，即便現在態勢藍大於綠，立委競爭者又多，但大家可以好好比一比，就知道誰當立委對基隆幫助才大。
(中國時報)
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