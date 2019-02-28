選前之夜 神力女超人助鄭
韓流外溢效應讓國民黨三重立委補選選情增溫，國民黨候選人鄭世維27日再找來神力女超人之稱的立委許淑華到市場一同掃街拜票，對於外界稱許淑華是另類韓流，鄭世維笑說「她的魅力我很早就知道」，許淑華也預告將接下選前之夜主持棒，用神力來助鄭。
許淑華昨天現身三重大同南路市場，陪同鄭世維掃街拜票，亮麗外型隨即吸引民眾目光，婆婆媽媽看了更直呼「好漂亮」。
三重立委補選加溫
鄭世維表示，自己跟許淑華認識很早，在她南投市長任內就帶著新北果菜公司去交流，許去年幫韓國瑜當發言人，成功將韓送進高雄市，「她的魅力我很早就知道！」
許淑華表示，鄭世維在每個地方都非常認真，黨內幾位市長都來加持，對他的選情非常有信心，自己也會在選前之夜到場主持造勢活動，至於是否再扮成神力女超人？許淑華說，一定豁出去，但服裝不會再以同樣造型，「畢竟他（鄭世維）才是主角」。
對於民進黨主席卓榮泰26日批評國民黨炒作土包子議題是「臨時、不入流的訴求」，鄭世維也說，入不入流應該要問總統府發言人黃重諺、蔡英文總統，因為蔡的發言人代替她發言，但蔡卻切割，「未來黃重諺若代表總統府發言，是不是都要問蔡英文是代表誰發言？發言人不是代表個人？」
鄭世維反擊小丑說
至於民進黨對手余天的太太李亞萍26日酸言說去年選舉胡吵亂鬧的小丑全當選，鄭世維批評，這對民主太不尊重，這些都是人民一票一票投出來，「民主進步黨還配叫民主進步黨嗎？不能贏的就是你們，輸了就鄙視選民，他老公還要選舉嗎？」
(中國時報)
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