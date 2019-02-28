醫病也救心 暖醫助癌患轉院

2019年02月28日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

不到最後一刻，誰會放棄摯愛的親人？新竹1名罹癌女病患歷經無數次化療，病況難見起色，丈夫心疼愛妻受苦，決定轉院回家鄉就近治療，卻多次被拒收，日前向女暖醫黃郁純求助，終於如願，當場放聲大哭，也讓黃感動哽咽，故事上網分享，破千人讚爆。

外縣市治療 心力交瘁

全台每年約有8萬人罹癌，複雜的治療流程，除了病患受累，家屬往往也心力交瘁。中國醫藥大學新竹附設醫院大腸直腸肛門外科主治醫師黃郁純每天面對大量癌病患者，深刻體悟到除了治病救命外，「救心」其實是不容小覷的治療流程。

黃郁純PO文分享，日前1名男子到診間詢問，指他在外縣市醫院治療平滑肌肉瘤的太太，病況一直不樂觀，但他想做最後的努力，如果不行，也能讓太太回鄉治療，希望能轉院到中醫大新竹附醫。

開心回新竹 大哭致謝

黃郁純表示，她看了女病患的病歷，立刻就察覺病情嚴重，自2016年起歷經3次腹部手術、1次電療、無數次化療，越後面接手的醫師勢必要承受更大的風險及壓力，想轉院，其他醫院更是不肯收。

經黃郁純與外科部主治醫師古君平討論評估，告知能立即協助轉診，再安排電腦斷層和檢查等，男子聽完如釋重負，放聲大哭：「我真的很謝謝你們！不管結果怎樣，我和我太太都很開心我們可以回新竹了！」

「在診間，男人眼淚沒停過，那種長時間求助無門，突然找到浮木的心情，讓在場的人都心酸了。」黃郁純也忍不住鼻酸，千餘名網友湧入留言，大讚「醫生在最後也許是在醫治病人和家屬的心！」

(中國時報)