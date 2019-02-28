愛金卡搭公車 10公里免費

2019年02月28日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府27日宣布，3月1日起民眾持愛金卡（icash2.0）搭乘台中市公車，就能享有10公里免費的福利，目前台中市公車可以使用悠遊卡、一卡通2種電子票證搭乘，現在再增加愛金卡，讓市民及來台中旅遊的遊客，搭乘大眾交通運輸工具更省荷包，更「卡」方便。

鼓勵多使用大眾運輸

台中市交通局長葉昭甫指出，台中市實施公車10公里免費後，原本可使用悠遊卡、一卡通、台灣通、遠通ETC卡等4種電子票證搭乘，但台灣通在2015年底停用，遠通ETC卡轉型為eTag服務，現在台中市公車僅可使用悠遊卡及一卡通2種電子票證搭乘。

「3月1日起，愛金卡即可於台中市公車上線！」葉昭甫說，台中市公車路線數已達225條，公車路網服務範圍持續擴大，加強公車便民服務，希望讓民眾可持多樣化電子票證搭乘公車。

將持續增加電子票證

交通局協調台中市公車業者、台中公車聯營管理委員會及愛金卡公司，已經完成公車驗票機程式及相關設備更新，3月1日起民眾也可持愛金卡刷卡上下車。

自3月起，民眾搭乘台中市公車，只要持悠遊卡、一卡通及愛金卡皆享有10公里免費，搭乘台鐵出站後，2小時內持同卡轉乘台中市公車，更可享有該趟公車全程免費優惠。

目前台中市敬老愛心卡每月有1000點（原住民1500點）額度，也可免費搭乘台中市區公車。交通局表示，將持續與多方研議，增加其他電子票證使用，讓市民享受更多元的車資支付方式與更便利的公車服務。

(中國時報)