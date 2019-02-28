仿古拚觀光 台灣成功號啟用

2019年02月28日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

國內第一艘1比1比例打造的鄭成功仿古船「台灣成功號」，歷經修復規畫，重新以「1661台灣船園區」問世，今天正式開放參觀；船體逢周末及假日都有帷幕劇場播映《台灣船‧出航》及《穿越歷史‧台灣船》動畫，身歷其境走進1661年鄭成功上陸歷史情境。

保存瀕絕船舶工藝

台灣船園區27日晚間由台南市長黃偉哲主持啟用，市議員蔡育輝27日在臨時會提案要求比照台南市美術館開幕前3個月免費開放入場，主席郭信良做成決議，前3個月市民免費參觀，之後酌收清潔費10元。會後市長黃偉哲也宣布市民前3個月免費，但日後收費將再精算研議。

這艘鄭成功仿古船最初打造目的是重現台灣17世紀海上盛事之景，當時在文建會補助下，是國內第一艘自建大型仿古船，長度30公尺、寬度7.6公尺、船深3公尺、主桅高28公尺、總重約150噸；未料，出師未捷，船身受創嚴重，無法再出海航行，2015年啟動修復、2016年底修復完成，緊接著規畫展示專區。

台灣船園區占地約1800坪，園區結合公共藝術及船體展示，以戶外博物館概念營運，推廣海洋文化、傳承台南文史，並保存即將失傳的船舶修復工藝。

形塑帶狀遊憩區

文化局邀藝術家劉國滄以大型鋼構裝置等複合媒材加上數位影像，創作大型戶外公共藝術，未來，遊客除可登船參觀船體，透過園區「船、鯨、艙、影、桅」5個公共藝術設置，基地將顯現3艘台灣船足尺型態，夜間透過投影，展現荷蘭至當代安平海上交通和城市風華，台灣船猶如時空入口，成為乘載時間的行舟。

文化局指出，台灣船位置鄰近安平造船廠區，從安億橋的運河博物館沿著安億路一路延伸，有「大魚的祝福」、林默娘公園主雕像、台灣船園區、定情碼頭德陽艦園區、億載金城，逐步形塑融合台南古今航海產業及歷史的帶狀遊憩區。

(中國時報)