台灣燈會加持 228連假訂房爆滿
台灣燈會獲各界好評，人潮不斷，至27日累計已破600萬人次，228連假是燈會最後4天，預計將吸引爆滿人潮，除了東港地區訂房已滿，效應也外溢到屏東市及恆春墾丁，228連假四天住房率普遍均超過8成以上，讓旅宿業者笑呵呵。
早在1個月前銷售一空
東港旅宿業者說，228連假房間早在1個月前便銷售一空。其實燈會前業者都已制定優惠、配套措施，並推出相關旅遊行程搭配；開幕後整體效果令人驚豔，加上媒體、網路推波助瀾，詢問電話更是不斷湧進，住房率節節高升。
屏東市旅宿業者說，屏東市綵燈節去年已做出口碑，今年搭配台灣燈會，萬年溪畔50組燈飾各有特色，加上新增的眷村燈區，吸引許多外地遊客來朝聖。228東港已沒房間，不少遊客也選擇屏東市旅宿。
餐廳業績比往年增2成
恆春旅宿業者表示，以往春節過後就是墾丁的最淡季，但這次燈會辦得太成功，上周起電話訂房的旅客都表明會先看完燈會後入住，或隔天退房後要前往燈會。雖然恆春半島距離大鵬灣將近百公里，但仍感受到燈會的龐大的旅遊磁吸效果。
在恆春鎮內以老屋活化、經營特色餐廳的李姓業者指出，從燈會15日試營運起的連2個周末，業績比往年同期約增加2成，真的很興奮，但還是有外地遊客看完燈會後就直接離開北上，期望他們可以慢慢玩，一覽國境之南的美景。
縣府交通旅遊處表示，這次縣府也規畫10條精選遊程，搭配燈會打出2到3日遊行程，希望更多民眾藉由燈會更深入體驗屏東之美。
(中國時報)
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