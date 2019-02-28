東華智慧校園 手機包辦食衣住行

2019年02月28日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國立東華大學校長趙涵㨗上任3年，致力推動智慧校園，不僅在硬體、學術上並進，智慧科技也實踐在校園生活，包括行動支付、學生用電、校內交通安全及垃圾問題，透過數據分析後調整，讓師生都很有感，趙涵㨗說，未來也會持續改善跟進，達到一隻手機包辦學生食衣住行的智慧藍圖。

趙涵㨗指出，透過校內用電大數據分析，配合節電省電措施，去年為校內用電量節省了17％，他解釋，以校內每年7、8000萬用電量換算，為學校省下1千多萬開銷，另外，與交通部合作設置的路口監視系統，搭配路口會車提醒，2年交通事故件數降低40％，目前仍持續進行校內智慧交通網的建置。

此外，現在最煩惱的垃圾議題，東華大學也早已進行「垃圾不落地計畫」，收起垃圾子母車，開發清運即時APP，讓學生輕鬆掌握垃圾車時間，也設置響鈴提醒，從2017年執行至今，每年垃圾量減少350噸，大幅減少6成垃圾量。

「覺得對的事，就要硬著頭皮做！」趙涵㨗說，推廣過程中確實經歷不少磨合，除了充分舉辦說明會，與師生交流意見外，最重要的就是勇敢的施行，透過科技取代人力無法達到的管理、量化效率，最終目的都是打造舒適、安全及便利的校園環境。

因應智慧科技時代潮流，大數據普遍，技術更進步，確實有形無形的改變生活，趙涵㨗說，現在出門什麼都可以不帶，就是手機一定要帶，這也是未來學校藍圖，讓師生進入校園，可以一支手機可以在校園享用各式服務。

(中國時報)