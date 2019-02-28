陶博館包子調味罐 賣到缺貨

2019年02月28日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

「包子」這個國民美食最近因為韓國瑜而爆紅，鶯歌陶博館賣店裡的一組「包子造型調味罐組」，除了包子造型的胡椒罐、鹽罐和真實的包子維妙維肖外，還以如假包換的蒸籠作為包裝，拜韓流所賜成為暢銷商品，現在已賣到缺貨了。

陶博館的紀念品賣店裡頭擺出了一個蒸籠，籠子裡還擺著5顆圓潤飽滿的包子，不禁讓人納悶，包子怎麼放在陶瓷藝品的賣店裡展示？走近一看，才發現這5顆包子摸起來硬梆梆的，竟是胡椒罐、鹽罐、醬油／醋罐、辣椒／糖罐、薑絲／萬用罐，令人莞爾。

最近包子因為扯上了韓流而意外爆紅，這款做得維妙維肖的包子造型調味罐也成為暢銷文創商品，陶博館指出，這款由台客藍出品的陶瓷包子外型調味罐，功能多元，又和真實包子相差無幾，唬過許多民眾的目光。

陶博館指出，這款包子調味罐組其實從2017年中就開始販售，最近因為韓國瑜的包子議題而意外爆紅，成為不少遊客送禮自用的首選紀念品。

館方指出，包含蒸籠及5顆包子的完整版雖然要價2168元，但已狂賣超過百組，至於一盤加一個包子的基本款，更是已經賣到缺貨。對於這款包子調味罐突然竄紅，館方人員私下推論，應該是受到「韓流」影響，遊客特別買這些包子送禮所致。

(中國時報)