陶博館包子調味罐 賣到缺貨
「包子」這個國民美食最近因為韓國瑜而爆紅，鶯歌陶博館賣店裡的一組「包子造型調味罐組」，除了包子造型的胡椒罐、鹽罐和真實的包子維妙維肖外，還以如假包換的蒸籠作為包裝，拜韓流所賜成為暢銷商品，現在已賣到缺貨了。
陶博館的紀念品賣店裡頭擺出了一個蒸籠，籠子裡還擺著5顆圓潤飽滿的包子，不禁讓人納悶，包子怎麼放在陶瓷藝品的賣店裡展示？走近一看，才發現這5顆包子摸起來硬梆梆的，竟是胡椒罐、鹽罐、醬油／醋罐、辣椒／糖罐、薑絲／萬用罐，令人莞爾。
最近包子因為扯上了韓流而意外爆紅，這款做得維妙維肖的包子造型調味罐也成為暢銷文創商品，陶博館指出，這款由台客藍出品的陶瓷包子外型調味罐，功能多元，又和真實包子相差無幾，唬過許多民眾的目光。
陶博館指出，這款包子調味罐組其實從2017年中就開始販售，最近因為韓國瑜的包子議題而意外爆紅，成為不少遊客送禮自用的首選紀念品。
館方指出，包含蒸籠及5顆包子的完整版雖然要價2168元，但已狂賣超過百組，至於一盤加一個包子的基本款，更是已經賣到缺貨。對於這款包子調味罐突然竄紅，館方人員私下推論，應該是受到「韓流」影響，遊客特別買這些包子送禮所致。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。