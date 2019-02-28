新竹新住民第2個家 歡喜入厝

2019年02月28日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

為打造新住民在台第2個家，新竹市政府把36年的老屋重新裝修，設計依新住民課程與活動的需求及喜好，為新住民朋友們量身打造廚房空間，讓新竹市新住民家庭服務中心變得嶄新並更符合需求，27日入厝，市長林智堅與大夥動手做東南亞美食，慶祝中心重新啟用。

林智堅昨與來自印尼、泰國與韓國的新住民一同手作香蘭丸子，將黑糖內餡包入香蘭葉製成的糯米皮，在東南亞象徵圓滿入厝，現場聚集多國新住民朋友共襄甚舉，場面熱鬧溫馨。

社會處長李季縈表示，此次為新住民朋友量身打造了廚房空間，讓新住民聚會「一人一道菜」的形式自在發揮，親子交流空間設置照顧到各國母語的閱讀區，透過爸媽講母語讀本給孩子聽，讓家鄉的文化與故事可以傳承給下一代。

越南籍新住民阮畇潔過去常來這與姊妹聚會，隔了幾個月重新再走進這裡，感到很驚喜，她說謝謝市府提供新住民這樣的休閒空間，之後要常常帶小朋友來玩，自己還可以在旁邊閱讀母國雜誌。

李季縈提到，目前新竹市有9000多名新住民配偶，從各個國家來到台灣，因為語言及文化的不同，適應相當辛苦，這裡提供一個像家一樣的空間，啟用後嶄新的廚房、寬闊的交流空間，都讓新住民朋友都非常喜愛，紛紛讚「是台灣最美的新住民服務中心」。

(中國時報)