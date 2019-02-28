新竹新住民第2個家 歡喜入厝
中國時報
邱立雅／竹市報導
為打造新住民在台第2個家，新竹市政府把36年的老屋重新裝修，設計依新住民課程與活動的需求及喜好，為新住民朋友們量身打造廚房空間，讓新竹市新住民家庭服務中心變得嶄新並更符合需求，27日入厝，市長林智堅與大夥動手做東南亞美食，慶祝中心重新啟用。
林智堅昨與來自印尼、泰國與韓國的新住民一同手作香蘭丸子，將黑糖內餡包入香蘭葉製成的糯米皮，在東南亞象徵圓滿入厝，現場聚集多國新住民朋友共襄甚舉，場面熱鬧溫馨。
社會處長李季縈表示，此次為新住民朋友量身打造了廚房空間，讓新住民聚會「一人一道菜」的形式自在發揮，親子交流空間設置照顧到各國母語的閱讀區，透過爸媽講母語讀本給孩子聽，讓家鄉的文化與故事可以傳承給下一代。
越南籍新住民阮畇潔過去常來這與姊妹聚會，隔了幾個月重新再走進這裡，感到很驚喜，她說謝謝市府提供新住民這樣的休閒空間，之後要常常帶小朋友來玩，自己還可以在旁邊閱讀母國雜誌。
李季縈提到，目前新竹市有9000多名新住民配偶，從各個國家來到台灣，因為語言及文化的不同，適應相當辛苦，這裡提供一個像家一樣的空間，啟用後嶄新的廚房、寬闊的交流空間，都讓新住民朋友都非常喜愛，紛紛讚「是台灣最美的新住民服務中心」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。