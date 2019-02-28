前瞻經費補助 護岸救生態

2019年02月28日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

河岸景觀是城市的靈魂，員林市東溝排水水質汙濁，河岸被堆置垃圾，引起詬病。彰化縣政府爭取前瞻補助9000萬元，針對排水基腳沖刷嚴重進行護岸設計，上邊坡植栽盡可能保留，並預留100公尺蟹類復育的棲地，營造東溝排水的水岸環境。

東溝排水為員林大排水系統支流，總長10.9公里，經縣府向中央爭取改善，已獲中央核定總經費約9000萬元防洪改善經費，縣府考量地方民眾及環境生態保護，多次進行現地調查及訪談當地村里長、環保團體，進行意見收集並納入工程設計考量，在確保通洪能力前提下，同時改善周邊環境和生態。

東溝排水改善計畫除滿足排水防洪能力應有斷面寬度外，縣府前瞻基礎建設計畫核定案件後，已配合辦理排水生態檢核作業。經調查，發現水質惡臭到冒泡，堤岸旁堆置垃圾，縣府取得相關資料後工程即針對影響生態部分進行減輕、迴避、縮小及補償方式設計。

縣府水資處邀集環保團體和地方民眾至現場討論並說明，地方擔心土堤安全性，指出周邊環境髒亂；環保團體反映工程施作的必要性、要求保留樹木和物種棲息，相關意見皆納入施工設計考量。

縣府表示，在兼顧河防安全及環境保育考量下，將針對目前東溝排水基腳沖刷嚴重區域，進行基礎保護的重力式護岸設計，上邊坡植栽則盡可能保留，並預留100公尺河蟹的棲地，希望能讓水岸環境煥然一新。

(中國時報)